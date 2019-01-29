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Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

Filiz Akın ve Perihan Savaş, beyaz perdenin unutulmaz güzellikleri...Oynadıkları sayısız filmlerle günümüzde hala isimlerinden söz ettiren Yşilçam'ın usta sanatçıları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ın yıllar içindeki değişimine şahit olmak ister misiniz? İşte Filiz Akın'dan Şener Şen'e Perihan Savaş'tan Kemal Sunal'a birçok usta sanatçının yıllar içindeki değişimi...

29.01.2019 17:37 - Son Güncelleme: 29.01.2019 17:51
Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

Filiz Akın ve Perihan Savaş... Yılların eskitemediği iki isim... Yeşilçam'ın yıldızlarının yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

Sinema ve dizi oyuncusu Müjde Ar Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamış ve böylelikle kadın imgesini dönüştüren, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren ve kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren, kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuştur.

Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

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Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

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Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

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