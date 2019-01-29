Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!
Filiz Akın ve Perihan Savaş, beyaz perdenin unutulmaz güzellikleri...Oynadıkları sayısız filmlerle günümüzde hala isimlerinden söz ettiren Yşilçam'ın usta sanatçıları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ın yıllar içindeki değişimine şahit olmak ister misiniz? İşte Filiz Akın'dan Şener Şen'e Perihan Savaş'tan Kemal Sunal'a birçok usta sanatçının yıllar içindeki değişimi...
29.01.2019 17:37 - Son Güncelleme: 29.01.2019 17:51
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