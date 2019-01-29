Yeşilçam'ın yıldızları Filiz Akın ile Perihan Savaş'ı hiç böyle görmediniz!

Sinema ve dizi oyuncusu Müjde Ar Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamış ve böylelikle kadın imgesini dönüştüren, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren ve kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren, kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuştur.