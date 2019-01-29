Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun parayla imtihanı! Önce Oya Aydoğan şimdi Ayşen Gruda...

OYA AYDOĞAN'IN CENAZESİNDE DE 5 BİN LİRASINI ÇALMIŞLARDI!

Nuru Alço, 2016 yılında Oya Aydoğan'ın cenazesinde de 5 bin TL'sini çaldırmıştı. Alço,hırsızlık olayını şu sözlerle anlatmıştı: "Oğlunu ön saflara almaya çalışırken büyük bir kargaşa oldu. İtiş kakış sırasında cebimden cüzdanım çalındı. İçinde evimin boya badanasını yapan ustalara vermek için hazırladığım 5 bin TL vardı. İnsanın acı gününde bu yapılır mı? Böyle şerefsizlik olur mu? Karakola başvurdum, kamera kayıtlarını inceliyorlar"