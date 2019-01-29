Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun parayla imtihanı! Önce Oya Aydoğan şimdi Ayşen Gruda...
Nuri Alço her gittiği cenazede 5 bin lirasını çaldırıyor! Nuri Alço, 2016 yılında Aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın cenazesinde cüzdanını çaldırdığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, yaşanan kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi. Peki Nuri Alço cenaze törenlerine neden 5 bin lira ile katılıyor ve neden yalnızca onun parası çalınıyor? Sosyal medyada Nuri Alço'nun her cenaze töreninde aynı miktarda parasının çalınmış olmasına bakın neler deniyor...
NURİ ALÇO'NUN 5 BİN LİRAYLA İMTİHANI!
Nuri Alço, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Geçtiğimiz cuma günü Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, 5 bin TL'sinin çalındığını söyledi. 2016 yılında Oya Aydoğan'ın cenazesinde de 5 bin TL'sini çaldıran Alço, neden bu kadar para taşıdığını anlattı...
HER CENAZEDE 5 BİN LİRASINI ÇALIYORLAR!
Ayşen Gruda, geçtiğimiz hafta pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, ünlü isimlerin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda'yı sonsuzluğa uğurlayanlardan biri de Nuri Alço oldu.
Canlı yayınında konuşan Nuri Alço, "Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı" açıklaması ile herkesi şoke etti.
OYA AYDOĞAN'IN CENAZESİNDE DE 5 BİN LİRASINI ÇALMIŞLARDI!
Nuru Alço, 2016 yılında Oya Aydoğan'ın cenazesinde de 5 bin TL'sini çaldırmıştı. Alço,hırsızlık olayını şu sözlerle anlatmıştı: "Oğlunu ön saflara almaya çalışırken büyük bir kargaşa oldu. İtiş kakış sırasında cebimden cüzdanım çalındı. İçinde evimin boya badanasını yapan ustalara vermek için hazırladığım 5 bin TL vardı. İnsanın acı gününde bu yapılır mı? Böyle şerefsizlik olur mu? Karakola başvurdum, kamera kayıtlarını inceliyorlar"
"2 AYLIK KİRAMI DENKLEŞTİRMİŞTİM"
Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu. Alço, neden bu kadar para taşıdığını anlattı: Benim hiç kredi kartım olmadı. İnternet bankacılığından da anlamam. Ben eski kafalıyım. Hala nakit taşıyorum. 2 aylık kiramı denkleştirmiştim. Cenazeden sonra bankaya yatıracaktım. Başıma böyle bir şey geldi.