Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran kadınlarından biri olan Sevtap Parman, bir hayranı tarafından kaçırılmıştı. Oldukça ilginç bir hikayesi olan Sevtap Parman'ın son halini görenler ise şaşkına dönüyor. İşte başta Sevtap Parman olmak üzere, Yeşilçam'a damga vuran ünlülerin inanılmaz değişimleri.
18.04.2019 10:58
- Son Güncelleme: 18.04.2019 11:04
1981 yılında Kadıköy'de açtığı 'Ajda Çanta' isimli mağazayı işleten Parman, matbaacı eşi Hamdi Uzunkaya'dan 2002 yılında boşandı.
Parman'ın o dönem büyük bir hayran kitlesi vardı. Öyle ki, Mehmet Alper Kuyumcu isimli bir hayranı, oyuncunun evine sürekli çiçekler gönderiyor ve kendisiyle tanışmak için Parman'ı telefonla rahatsız ediyordu.
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