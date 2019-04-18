GaleriMagazin

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran kadınlarından biri olan Sevtap Parman, bir hayranı tarafından kaçırılmıştı. Oldukça ilginç bir hikayesi olan Sevtap Parman'ın son halini görenler ise şaşkına dönüyor. İşte başta Sevtap Parman olmak üzere, Yeşilçam'a damga vuran ünlülerin inanılmaz değişimleri.

18.04.2019 10:58 - Son Güncelleme: 18.04.2019 11:04
Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönem Yeşilçam filmlerine damga vuran Sevtap Parman hayranı tarafından silah zoruyla kaçırılıp evliliğe zorlanmıştı. 1961, İstanbul doğumlu olan Sevtap Parman yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönem mankenlik yapan Parman, Vizon dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanınca, sinemaya adım attı.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Sevtap Parman'ın bir dönem şarkıcılık da yaptığı biliniyor.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ancak esas ünü, Tarık Akan'la beraber oynadığı 'Paramparça' filmiyle kazandı.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

1981 yılında Kadıköy'de açtığı 'Ajda Çanta' isimli mağazayı işleten Parman, matbaacı eşi Hamdi Uzunkaya'dan 2002 yılında boşandı.
Parman'ın o dönem büyük bir hayran kitlesi vardı. Öyle ki, Mehmet Alper Kuyumcu isimli bir hayranı, oyuncunun evine sürekli çiçekler gönderiyor ve kendisiyle tanışmak için Parman'ı telefonla rahatsız ediyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadid kardeşler yine olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Bella Hadid ile Gigi Hadid'in o fotoğrafı...
Hadid kardeşler yine olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Bella Hadid ile Gigi Hadid'in o fotoğrafı...