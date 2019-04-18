Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

1981 yılında Kadıköy'de açtığı 'Ajda Çanta' isimli mağazayı işleten Parman, matbaacı eşi Hamdi Uzunkaya'dan 2002 yılında boşandı.

Parman'ın o dönem büyük bir hayran kitlesi vardı. Öyle ki, Mehmet Alper Kuyumcu isimli bir hayranı, oyuncunun evine sürekli çiçekler gönderiyor ve kendisiyle tanışmak için Parman'ı telefonla rahatsız ediyordu.

