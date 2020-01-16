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Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO tam 4. sezondur izleyicisine aynı heyecanla keyifli dakikalar yaşatıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor da atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılmış ve muhteşem performansıyla seyircilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Daha önce de Atv'nin 'Asmalı Konak' dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Selda Alkor'dan EDHO'da oynadığı rolle ilgili bomba bir itiraf geldi. İşte Alkor'un magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...

16.01.2020 19:34 - Son Güncelleme: 16.01.2020 19:34
Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO tam 4. sezondur izleyicisine aynı heyecanla keyifli dakikalar yaşatıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor da atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılmış ve muhteşem performansıyla seyircilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

Daha önce de Atv'nin 'Asmalı Konak' dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Selda Alkor'dan EDHO'ya oynadığı rolle ilgili bomba bir itiraf geldi.

Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

İşte Alkor'un gündeme bomba gibi düşen o açıklamaları...

Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

BOMBA EDHO İTİRAFI
Edirne'de bir etkinlikte son oynadığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisiyle, kötü karakter oynayabildiğini de keşfettiğini söyleyen Alkor, "O diziyle 13 bölümdü anlaşmam. Bu biraz da kendimi denemem adına yapılmış bir işti.

Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, 'Bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış' dedim, olabiliyormuş.

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