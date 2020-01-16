Yeşilçam'ın yıldızı Selda Alkor'dan bomba EDHO itirafı! Yıllardır hep iyi kadını oynadım ama...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO tam 4. sezondur izleyicisine aynı heyecanla keyifli dakikalar yaşatıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor da atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılmış ve muhteşem performansıyla seyircilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Daha önce de Atv'nin 'Asmalı Konak' dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Selda Alkor'dan EDHO'da oynadığı rolle ilgili bomba bir itiraf geldi. İşte Alkor'un magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...

16.01.2020 19:34 - Son Güncelleme: 16.01.2020 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





