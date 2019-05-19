Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı büyüledi! İşte Aydan Şener'in kızı!
Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı büyüledi! Yeşilçam'ın güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. Bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.
19.05.2019 19:37
- Son Güncelleme: 19.05.2019 22:23
Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı! İşte Aydan Şener'in kızı
Kim der 56 yaşında... Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener artık ekranlardan uzak bir isim. Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aydan Şener'i aratmayan biri var. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de oyuncu. Peki Aydan Şener'in kızı kim? Görünce çok şaşıracaksınız.
Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı! İşte Aydan Şener'in kızı
Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı! İşte Aydan Şener'in kızı
Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı! İşte Aydan Şener'in kızı
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