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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Yeşilçam'ın çınarlarından olan Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda, hayata gözlerini yumdu. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, anneannesinin Cuma günü toprağa verileceğini bildirdi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncularla aynı filmlerde rol alan Gruda'nın ölüm haberi, Türk sinemasını yasa boğdu. İlk rolünü 1962'de canlandıran Türk sinema camiasının domates güzeli, ardında çok sayıda film bıraktı. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Ayşen Gruda'dan geriye kalan unutulmaz filmler...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:31:36 Güncelleme: 16:44:24
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Ayşen Gruda bugün hayata gözlerini yumdu... 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, anneannesinin Cuma günü toprağa verileceğini açıkladı. Yeşilçam'ın yıldızı ardında unutulmaz filmler bıraktı. İşte Ayşen Gruda'nın filmleri ve aldığı roller...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) 1975

Gariban Şakir 1975

Delisin (Şaziment) 1975

Bizim Aile Bizim Aile (Feride) 1975

Bitirimler Sınıfı (Cevriye) 1975

Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) 1975

Ve Silahlara Veda 1966

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) 1976

Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) 1976

Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) 1976

Aile Şerefi(Ayşe) 1976

Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) 1976

Vay Anasına 1975

Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) 1975

Hanzo (Feride) 1975

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Süt Kardeşler (Emine) 1976

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Tosun Paşa (Tellioğlu Zekiye) 1976

Gülen Gözler (Fikret) 1977

Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) 1976

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