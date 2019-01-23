Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!
Yeşilçam'ın çınarlarından olan Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda, hayata gözlerini yumdu. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, anneannesinin Cuma günü toprağa verileceğini bildirdi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncularla aynı filmlerde rol alan Gruda'nın ölüm haberi, Türk sinemasını yasa boğdu. İlk rolünü 1962'de canlandıran Türk sinema camiasının domates güzeli, ardında çok sayıda film bıraktı. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Ayşen Gruda'dan geriye kalan unutulmaz filmler...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:31:36
Güncelleme: 16:44:24
Ayşen Gruda bugün hayata gözlerini yumdu... 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, anneannesinin Cuma günü toprağa verileceğini açıkladı. Yeşilçam'ın yıldızı ardında unutulmaz filmler bıraktı. İşte Ayşen Gruda'nın filmleri ve aldığı roller...
Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) 1975
Gariban Şakir 1975
Delisin (Şaziment) 1975
Bizim Aile Bizim Aile (Feride) 1975
Bitirimler Sınıfı (Cevriye) 1975
Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) 1975
Ve Silahlara Veda 1966
Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) 1976
Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) 1976
Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) 1976
Aile Şerefi(Ayşe) 1976
Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) 1976
Vay Anasına 1975
Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) 1975
Hanzo (Feride) 1975
Süt Kardeşler (Emine) 1976
Tosun Paşa (Tellioğlu Zekiye) 1976
Gülen Gözler (Fikret) 1977
Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) 1976