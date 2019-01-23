Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın unutulmaz filmleri!

Yeşilçam'ın çınarlarından olan Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda, hayata gözlerini yumdu. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, anneannesinin Cuma günü toprağa verileceğini bildirdi. Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncularla aynı filmlerde rol alan Gruda'nın ölüm haberi, Türk sinemasını yasa boğdu. İlk rolünü 1962'de canlandıran Türk sinema camiasının domates güzeli, ardında çok sayıda film bıraktı. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Ayşen Gruda'dan geriye kalan unutulmaz filmler...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:31:36 Güncelleme: 16:44:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





