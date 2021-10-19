Yeşilçam’ın ünlü çocuk yıldızı, bir zamanların hızlı playboyu Menderes Utku bekarlığa veda ediyor! Evliliğe bakın nasıl ikna olmuş...

Sabah'ın haberine göre sosyete kulislerinde, şimdiye kadar hep evlilikten kaçan Utku'nun bu kez dişli bir sevgiliye çattığı ve kendisini evliliğe ikna ettiği konuşuluyor. Bu arada Utku'nun sonunda evliliğe "evet" demesinde, baba olmak istemesinin de büyük payı varmış.