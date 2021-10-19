Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı, bir zamanların hızlı playboyu Menderes Utku bekarlığa veda ediyor! Evliliğe bakın nasıl ikna olmuş...
Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı bir zamanların hızlı playboyu Menderes Utku bekarlığa veda ediyor! Sosyete kulislerinde, şimdiye kadar hep evlilikten kaçan Utku'nun bu kez dişli bir sevgiliye çattığı ve kendisini evliliğe ikna ettiği konuşuluyor. Bir zamanların ünlü playboyunun sonunda evliliğe "evet" demesinin en büyük nedeni de ortaya çıktı. İşte 58 yaşındaki müzmin bekar Menderes Utku'nun düğününe ait detaylar...
19.10.2021 09:12
- Son Güncelleme: 19.10.2021 09:27
Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı bir zamanların hızlı playboyu Menderes Utku bekarlığa veda ediyor! Evliliğe bakın nasıl ikna olmuş...
Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, şimdinin başarılı iş insanı müzmin bekar Menderes Utku'nun da sonunda başı bağlanıyor! Evet, yanlış okumadınız…
Şimdiye kadar ünlü ünsüz pek çok kişiyle flört eden, ancak iş ciddiye binince ortadan kaybolan Menderes Utku, 58 yaşında ilk kez damat olmaya hazırlanıyor! Utku'yu nikah masasına oturtmaya ikna eden, yaklaşık 4 yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Şura.