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Yeşilçam'ın Tosun Paşa filmindeki acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer filmde...

Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmindeki acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın da rol aldığı Tosun Paşa filmi yayınlandığı her dönem izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Hababam Sınıfı'nda Akil hoca karakterini canlandıran ve yine Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın aile reisini canlandıran Akil Öztuna'nın filmden bir anda ortadan kaybolmasının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. İşte o acı gerçek...

26.04.2020 10:20 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





