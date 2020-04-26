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Yeşilçam'ın Tosun Paşa filmindeki acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer filmde...
Yeşilçam'ın Tosun Paşa filmindeki acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer filmde...
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmindeki acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın da rol aldığı Tosun Paşa filmi yayınlandığı her dönem izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Hababam Sınıfı'nda Akil hoca karakterini canlandıran ve yine Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın aile reisini canlandıran Akil Öztuna'nın filmden bir anda ortadan kaybolmasının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. İşte o acı gerçek...
26.04.2020 10:20
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Hababam Sınıfı serisinde felsefe hocası "Akil" karakterine hayat veren Akil Öztuna'nın Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Tosun Paşa filminden bir anda ortadan kaybolması dikkat çekmişti. Usta oyuncu Akil Öztuna'nın ölümüyle ilgili acı detay yıllar sonra ortaya çıktı.
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Akil Öztuna, 1976 yapımı Tosun Paşa filminin İstanbul'un Kemerburgaz ilçesindeki çekimleri sırasında deveden düşerek iç kanama geçirdi.
18 Kasım 1976'da kaldırıldığı hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi 19 Kasım 1976'da Sinan Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
FİLMOGRAFİ
1974 - Dövüşe Dövüşe Öldüler
1975 - Hababam Sınıfı - Akil Hoca
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Akil Hoca
1975 - Hababam Sınıfı Uyanıyor - Akil Hoca
1975 - Sarı Necmiye
1976 - Tosun Paşa - Akil