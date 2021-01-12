Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, dört ayın ardından ilk kez fotoğrafını yayınladı. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Operasyon sonrası uzun bir süre dinlenmeye çekilen Şoray, evinden çekilen fotoğrafı yayınlayarak 'Sizleri çok özlemişim' notunu düştü.