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Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası ilk paylaşımıyla sosyal medyayı yerinen oynattı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattı ve ardından Instagram paylaşımlarını yaptığı tekne tatiline çıktığı ileri sürüldü. Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. İşte Yeşilçam'ın Sultanı Şoray'ın estetikli hali…

12.01.2021 09:37 - Son Güncelleme: 12.01.2021 09:37
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, dört ayın ardından ilk kez fotoğrafını yayınladı. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Operasyon sonrası uzun bir süre dinlenmeye çekilen Şoray, evinden çekilen fotoğrafı yayınlayarak 'Sizleri çok özlemişim' notunu düştü.

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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı, estetiği yaptırdığı, iddia edildi.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Sanatçının Yıldırım Mayruk'un defilesindeki son görüntüsü estetik operasyonunu ele vermişti. Usta oyuncu Türkan Şoray, son dönemde kadınlar arasında moda olan ' yüz germe' yöntemiyle daha genç bir görüntüye kavuşmuştu.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Operasyonla 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde bıçak altına yattığı iddia edildi. Mart ayında karantinanın başlamasıyla nisan ayında ameliyat olan Şoray'ın evde bir süre istirahat ettikten sonra teknesiyle yaz tatiline çıktığı bildirildi.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere poz! 75 yaşındaki Şoray 20'lik kızlara taş çıkarttı estetiksiz...

Şoray'ın operasyonu modacı Yıldırım Mayruk'un jübilesinde podyuma çıkmasıyla ortaya çıkmıştı. Defilede oyuncunun pürüzsüz ve parlak cildi dikkatlerden kaçmıyor.

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