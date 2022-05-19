Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan 19 Mayıs paylaşımı 'gelecek gençliktedir!' Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz coşkuya büründü. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal medyada da kutlanıyor. Magazin dünyasının ünlü isimlerinden de 19 Mayıs paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 103 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.
TÜRKAN ŞORAY
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yaptığı paylaşıma; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir. Ata'mıza sonsuz minnetle" notunu düştü.
KENAN DOĞULU
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 19 Mayıs'ı; "Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayısları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum" sözleriyle kutladı.
PINAR ALTUĞ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen ve Yağmur Atacan'la mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı unutmadı. Ünlü oyuncu ve sunucu, paylaşımında; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Atam izindeyiz" ifadelerini kullandı.