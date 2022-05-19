Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray’dan 19 Mayıs paylaşımı ’gelecek gençliktedir!’ Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

KENAN DOĞULU

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 19 Mayıs'ı; "Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayısları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum" sözleriyle kutladı.