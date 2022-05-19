Johnny Depp-Amber Heard davasında şok detay! Herkes o ismi soruyor! Defterden aşk notu çıktı

"Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ancak hâlâ seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum."

'SICACIK VE SEVGİ DOLU KOCA'

Amber Heard ise bu satırların okunmasından sonra eski eşine yazdığı bir 'aşk notu' olduğunu söyledi. Üstelik bir önceki duruşmada Depp'in balayında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Heard'ün günlüğünde, "Benim kocam, benim mutlu balayım. Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim" yazıyordu. Bu günlüğü Depp ve Amber birlikte tutuyordu.