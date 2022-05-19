Johnny Depp-Amber Heard davasında şok detay! Herkes o ismi soruyor! Defterden aşk notu çıktı
Dünya Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard ile arasındaki davayı konuşurken yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp ve avukatı Vasquez ile ilgili söylentiler kafaları karıştırırken, duruşmada Heard'ün yazdığı günlük de yüksek sesle okundu. Günlükteki aşk notu ise şoke etti.
Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'e karşı açtığı dava devam ederken, gerçekleştirilen son duruşmada Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'ü çapraz sorguya çekti. Depp'in ekibi Heard'ü çapraz sorguya tuttuktan sonra ortaya atılan iddialar ise mahkeme salonuna bomba gibi düştü!
Videoya alınan o görüntülerde mahkeme salonu içerisindeki birinin Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'e, "İnsanlar bilmek istiyor. Johnny Depp ile çıkıyor musunuz?" sorusunu yönelttiği duyuldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Herhangi bir tepki alamayan kişi, "İnternette her şey var, rekoru kırabilir misin? Evet veya hayır" diye ikinci bir soru sordu. Sosyal medyada popüler hale gelmek isteyen bu kişinin iddiasına göre Depp ve avukatı aşk yaşıyordu.
Ancak Depp ve Vasquez bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Hatta Depp'e yakın kaynaklar, söylentilerin asılsız olduğunu söyledi. Depp'in hukuk ekibinden biri tüm ekibin Depp ile dost olduğunu, ilişkilerinin profesyonel ilişkiden çok gerçekten arkadaş ilişkisine büründüğünü ve Vasquez'in Johnny Depp'le çıkmadığını söyledi. Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise Vasquez'in Depp'i komik bulduğu ama emlak sektöründen bir İngiliz iş adamı ile birlikte olduğu söyleniyor.
GÜNLÜKLER OKUNDU
Son duruşmada yaşanan tek olay bu değil! Johnny Depp ve Amber Heard'ün el yazısıyla kaleme aldıkları günlüklerde bazı satırlar Avukat Vasquez tarafından salondakilere yüksek sesle okundu. Yeni evli oldukları 2015 yılının mayısında Heard'ün defterinde şu ifadelere yer alıyordu:
"Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ancak hâlâ seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum."
'SICACIK VE SEVGİ DOLU KOCA'
Amber Heard ise bu satırların okunmasından sonra eski eşine yazdığı bir 'aşk notu' olduğunu söyledi. Üstelik bir önceki duruşmada Depp'in balayında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Heard'ün günlüğünde, "Benim kocam, benim mutlu balayım. Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim" yazıyordu. Bu günlüğü Depp ve Amber birlikte tutuyordu.