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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Kimsenin bilmediği Türkan Şoray Kanunları

Türkan Şoray, şüphesiz ki Türk Sineması'nın en güzel kadınlarından birisi. İri gözleri, masum güzelliği ile Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türkan Şoray denildiğinde onun kanunları da ardından gelir. Ancak 73 yaşındaki Türkan Şoray'ın kanunlarını tam olarak bilen yoktur. İşte çok şaşıracağınız Türkan Şoray Kanunları...

14.04.2019 14:44 - Son Güncelleme: 14.04.2019 14:57
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray Kanununa göre erkek oyuncuyu...

Türkan Şoray denince akla ilk gelen masum güzelliği, iri gözleri ve kanunlarıdır. 73 yaşındaki usta isim geçtiğimiz gün sinemayı bıraktığını duyurmuştu. Türkan Şoray'ın sinemaya veda kararı hayranlarını epey üzeceğe benziyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Türkan Şoray'ın pek bilinmeyen kanunlarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte 16 maddelik Türkan Şoray Kanunları...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray Kanununa göre erkek oyuncuyu...

1. Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray Kanununa göre erkek oyuncuyu...

2. Türkan Şoray senaryoyu beğenmezse yeni senaryo verilir.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray Kanununa göre erkek oyuncuyu...

3. Çekilecek filmin yönetmeni ve baş rol erkek oyuncusu için Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray Kanununa göre erkek oyuncuyu...

4. Türkan Şoray adı, jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır.

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