Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Kimsenin bilmediği Türkan Şoray Kanunları

Türkan Şoray, şüphesiz ki Türk Sineması'nın en güzel kadınlarından birisi. İri gözleri, masum güzelliği ile Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türkan Şoray denildiğinde onun kanunları da ardından gelir. Ancak 73 yaşındaki Türkan Şoray'ın kanunlarını tam olarak bilen yoktur. İşte çok şaşıracağınız Türkan Şoray Kanunları...

14.04.2019 14:44 - Son Güncelleme: 14.04.2019 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





