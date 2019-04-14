Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Kimsenin bilmediği Türkan Şoray Kanunları
Türkan Şoray, şüphesiz ki Türk Sineması'nın en güzel kadınlarından birisi. İri gözleri, masum güzelliği ile Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Türkan Şoray denildiğinde onun kanunları da ardından gelir. Ancak 73 yaşındaki Türkan Şoray'ın kanunlarını tam olarak bilen yoktur. İşte çok şaşıracağınız Türkan Şoray Kanunları...
14.04.2019 14:44
- Son Güncelleme: 14.04.2019 14:57
Türkan Şoray denince akla ilk gelen masum güzelliği, iri gözleri ve kanunlarıdır. 73 yaşındaki usta isim geçtiğimiz gün sinemayı bıraktığını duyurmuştu. Türkan Şoray'ın sinemaya veda kararı hayranlarını epey üzeceğe benziyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Türkan Şoray'ın pek bilinmeyen kanunlarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte 16 maddelik Türkan Şoray Kanunları...
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