Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Hadise, 3 ayda 14 kilo verdi! Türkiye turnesi öncesinde sıkı bir diyete giren Hadise, Üç ayda 14 kilo verip 58'e düştü. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' diyen Hadise'nin yeni hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Cesur pozlarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Hadise, bu kez de son haliyle adından söz ettirdi. İşte Hadise ve diğer kilo veren ünlüler...

14.04.2019 13:50 - Son Güncelleme: 14.04.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





