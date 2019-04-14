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Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Hadise, 3 ayda 14 kilo verdi! Türkiye turnesi öncesinde sıkı bir diyete giren Hadise, Üç ayda 14 kilo verip 58'e düştü. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' diyen Hadise'nin yeni hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Cesur pozlarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Hadise, bu kez de son haliyle adından söz ettirdi. İşte Hadise ve diğer kilo veren ünlüler...

14.04.2019 13:50 - Son Güncelleme: 14.04.2019 13:50
Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Hadise Türkiye turnesine çıkmadan önce girdiği sıkı diyetin karşılığını aldı. Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, üç ayda 14 kilo verip 58'e düştü. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' diyen Hadise artık kilosunu korumaya çalışacak.

Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Sevilen sanatçı Hadise son olarak Bursa konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hadise şarkıları kadar, verdiği kilolarıyla da gündem oldu.

Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

14 kilo veren Hadise'nin yeni görüntüsü ise sosyal medya kullanıcıları ve Hadise hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Hadise gibi sıkı diyete girip kilolarından kurtulan diğer ünlü isimler...

Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
Hadise'nin yeni hali hayranlarını şok etti! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Şeyla Halis

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