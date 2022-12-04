Yeşilçam'ın Sezercik'iydi Sezer İnanoğlu... Son halini görenler tanıyamıyor! 4'üncü kez evlenmişti görenler: "Nereden nereye..."

Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana 'hep seninle evleneceğiz' derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" dedi.