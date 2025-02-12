SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Yeşilçam'ın 'Sezercik' lakaplı çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yaptı. Sezer İnanoğlu ile Zeynep Yılmaz2ın evlilikleri bitti ancak aralarındaki sular durulmadı. Eski eşler bir kez daha mahkemelik oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:50
Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te spritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yaptı. Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak aralarındaki sular durulmadı.

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü yönetmen ve oyuncu Sezer İnanoğlu yeniden İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kendisine küfür ederek evine gelip rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir istedi.

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Zeynep Yılmaz da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sezer İnanoğlu hakkında aynı nedenlerden ötürü tedbir istedi. İstanbul Aile Mahkemesi tarafların tedbir isteğini kabul etti.

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Mahkeme Sezer İnanoğlu ve Zeynep Yılmaz'ın birbirlerine yönelik fiziksel ve iletişim yoluyla hakaret ve tehditte bulunmaması için 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.