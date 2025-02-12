Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu eski eşiyle yine mahkemelik oldu!

Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te spritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yaptı. Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak aralarındaki sular durulmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü yönetmen ve oyuncu Sezer İnanoğlu yeniden İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kendisine küfür ederek evine gelip rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir istedi.

Zeynep Yılmaz da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sezer İnanoğlu hakkında aynı nedenlerden ötürü tedbir istedi. İstanbul Aile Mahkemesi tarafların tedbir isteğini kabul etti.