Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca, 2017 senesinde Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu, geçen haftalarda bebek müjdesi verdi. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Karaca'dan karnı burnunda poz geldi.

Hazal Subaşı, yakın dostu ve meslektaşı Gizem Karaca'nın eşi ile verdiği esprili bir pozu Instagram'da paylaştı.

Subaşı, Gizem Karaca ve eşinin göbeklerine bardak koyduğu bir kareyi "Afiyet olsun" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.