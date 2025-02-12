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Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gizem Karaca, geçen haftalarda hamile olduğunun müjdesini vermişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Karaca'dan karnı burnunda poz geldi. Hazal Subaşı, yakın dostu ve meslektaşı Gizem Karaca'nın eşi ile verdiği esprili bir pozu Instagram'da paylaştı. Karaca'nın karnı burnunda hali dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:32
Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca, 2017 senesinde Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu, geçen haftalarda bebek müjdesi verdi. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Karaca'dan karnı burnunda poz geldi.

Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

Hazal Subaşı, yakın dostu ve meslektaşı Gizem Karaca'nın eşi ile verdiği esprili bir pozu Instagram'da paylaştı.

Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

Subaşı, Gizem Karaca ve eşinin göbeklerine bardak koyduğu bir kareyi "Afiyet olsun" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Subaşı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Karaca'nın karnı burnunda hali dikkat çekti.

Hazal Suba��ı yakın dostu Gizem Karaca’nın karnı burnunda son halini paylaştı!

İşte Hazal Subaşı'nın yayınladığı o kare...