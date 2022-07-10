Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! Gören dilini ısırdı İlyas Salman ile Şener Şen’in partneriydi...
Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluştu. İlyas Salman, Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise dilini ısırdı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
10.07.2022 23:27 - Son Güncelleme: 10.07.2022 23:28
Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Şekerpare filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu.
İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.
Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.