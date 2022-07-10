Simge Sağın’ın gece yarısı havuza girdi! Dekolteli mayosuyla anbean yayınladı! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı
Simge Sağın'ın gece yarısı havuza girdi! Sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, gece yarısı havuza girdiği anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Dekolteli mayosuyla dikkat çeken Sağın, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o görüntüleri...
10.07.2022 23:00 - Son Güncelleme: 10.07.2022 23:01
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti.