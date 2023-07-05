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Haberler Magazin Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den sevenlerini üzen haber "Dualarınızı bekliyorum" Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den sevenlerini üzen haber "Dualarınızı bekliyorum" Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Aile Şerefi, Bizim Aile, Gülen Gözler, Güneşi Gördüm, Sınav gibi pek çok filmde rol alan, Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen'den, sevenlerini üzen haber... Itır Esen kendisinin ameliyatı için kan duyurusu yapılan bir bir paylaşımı alıntıladı ve dua istedi. İşte haberin detayları...

05.07.2023 14:01 - Son Güncelleme: 05.07.2023 14:01
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Itır Esen’den sevenlerini üzen haber Dualarınızı bekliyorum Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Yeşilçam'ın sayısız filmlerinde gördüğümüz, "Neşeli Günler" filmi ile hafızalarda yer edinen Itır Esen'den sevenlerini üzen haber.

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Yeşilçam’ın sarışın güzeli Itır Esen’den sevenlerini üzen haber Dualarınızı bekliyorum Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Itır Esen’den sevenlerini üzen haber Dualarınızı bekliyorum Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Itır Esen’den sevenlerini üzen haber Dualarınızı bekliyorum Ameliyata girecek olan Itır Esen...

Murat Özen'in "Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir." paylaşımına yorum yapan Esen sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Itır Esen’den sevenlerini üzen haber Dualarınızı bekliyorum Ameliyata girecek olan Itır Esen...

1956 doğumlu olan usta oyuncu, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı. İlk olarak fotomodellik yapan Esen, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterine hayat verdi.

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