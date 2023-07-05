Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den sevenlerini üzen haber "Dualarınızı bekliyorum" Ameliyata girecek olan Itır Esen...
Aile Şerefi, Bizim Aile, Gülen Gözler, Güneşi Gördüm, Sınav gibi pek çok filmde rol alan, Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen'den, sevenlerini üzen haber... Itır Esen kendisinin ameliyatı için kan duyurusu yapılan bir bir paylaşımı alıntıladı ve dua istedi. İşte haberin detayları...
05.07.2023 14:01 - Son Güncelleme: 05.07.2023 14:01
Murat Özen'in "Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir." paylaşımına yorum yapan Esen sevenlerinden dua istedi.