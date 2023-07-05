Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve Muğla'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı. Taşpınar'ın geçtiğimiz gün entübe edildiği duyurulmuştu. Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncunun sağlık durumunda son dakika gelişmesi yaşandı. Taşpınar'ın son hali ortaya çıkarken ilk açıklama geldi. İşte Şekip Taşpınar'ın son hali ve sağlık durumu...
05.07.2023 13:26 - Son Güncelleme: 05.07.2023 13:54
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, Muğla'daki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.