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Haberler Magazin Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve Muğla'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı. Taşpınar'ın geçtiğimiz gün entübe edildiği duyurulmuştu. Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncunun sağlık durumunda son dakika gelişmesi yaşandı. Taşpınar'ın son hali ortaya çıkarken ilk açıklama geldi. İşte Şekip Taşpınar'ın son hali ve sağlık durumu...

takvim.com.tr
05.07.2023 13:26 - Son Güncelleme: 05.07.2023 13:54
Şekip Taşpınar’ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, Muğla'daki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Şekip Taşpınar’ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıkan oyuncu, yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Geçtiğimiz günlerde entübe edildiği duyurulan oyuncu, zor günleri atlattı. Bir süredir normal odada tedavisi devam eden Taşpınar bugün taburcu edildi.

Şekip Taşpınar’ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Tedavi sonrası evine dönen Taşpınar, sosyal medya hesabında son halini yayınlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Şekip Taşpınar’ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Zorlu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden ünlü oyuncu yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Dostlar, Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım.

Şekip Taşpınar’ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Son hali ortaya çıktı! İlk açıklama geldi! Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı entübe edilmişti...

Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız.

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