Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle görenleri şaşkına uğrattı!
Yeşilçam denilince Salako filminin yeri ayrıdır. Salak filmi aynı zamanda büyük usta Kemal Sunal'ın ilk başrol filmi olmaktadır. Salako oyuncuları da günümüzde oldukça merak edilmektedir. Salako'da Emine karakterini canlandıran Meral Zeren son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in akıllara 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine' karakteriyle kazındı. Meral Zeren ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Zeren güzel sesiyle ardından şarkıcılığa başladı.
MERAL ZEREN KİMDİR
Meral Zeren (d. 6 Haziran 1956 , Adana) Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı.Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.
Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü. Çok sayıda filmde başrol oynadı. Seks filmleri furyası başladığı sırada Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı.80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.
Tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.
Kaynak Yeniçağ: Meral Zeren kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Salako'da Emine karakterini canlandıran Meral Zeren son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı. Yılların vermiş olduğu izler Meral Zeren'in de yüzüne yansımış. İşte Meral Zeren'in son hali...