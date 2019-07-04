Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle görenleri şaşkına uğrattı!

Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü. Çok sayıda filmde başrol oynadı. Seks filmleri furyası başladığı sırada Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı.80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.