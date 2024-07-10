Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızı İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'da Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi başarılı isimlerle başrolü paylaşan Gülşen Bubikoğlu hem güzelliği hem yeteneğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Uzun ir süre önce ekranlara veda eden ünlü oyuncu, şimdi ise sır gibi sakladığı kızıyla gündeme geldi. Gülşen Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gülşen Bubikoğlu'nun aynı zamanda İlker İnanoğlu'yla da kardeş olan kızı kim...
Yaban filmi ile Yeşilçam'a "Merhaba" diyen Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle başrolü paylaştı.
Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekti.
1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde nikah masasına oturan Yeşilçam yıldızı, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.