Yeşilçam'ın nahif jönü Ediz Hun "Yüzünüze kezzap atacağız dediler polis nikahtan kaçırdı" Ediz Hun ve 50 yıllık eşi Berna Hun...

Bu yıl tam yarım asırdır Berna Hun ile evlisiniz. Hâlâ çok mu âşıksınız, yoksa saadetin bir formülü var mı?

- Var tabii. Karşılıklı saygı ve sevgi. Başka türlü 50 sene geçmez. Zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor. Hep gülistan gitmez. Kavga hiç sevmez, fakat iyi bir tarafı var, gece suratı asık yatıyor, sabah unutmuş oluyor. Benim gibi kindar değil.