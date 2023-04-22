Yeşilçam'ın nahif jönü Ediz Hun "Yüzünüze kezzap atacağız dediler polis nikahtan kaçırdı" Ediz Hun ve 50 yıllık eşi Berna Hun...
1963'ten bu yana uzanan bir kariyer, Ediz Hun... Yeşilçam'ın nahif, bebek yüzlü jönü Ediz Hun o dönem yakışıklılığıyla kalpleri çalan, yeteneğiyle göz kamaştıran isimlerden biriydi. Sinema filmlerinin ardı arkası kesilmedi ve ayağına gelen şansı iyi değerlendirdi. Şimdilerde tiyatro sahnesinin tozunu yutan Ediz Hun'un özel hayatına dair açıklamaları olay oldu. İşte detaylar...
82 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun kariyer ve evlilik yolcuğunda başından geçenleri anlattı. İşte Hürriyet'in haberine göre, Ediz Hun'un açıklamalarından satır başları...
Babanız Çerkez kökenli, anneniz Bulgaristan doğumlu. Nasıl bir karışımsınız? Balkan damarınız mı ağır basar, Kafkas damarınız mı?
- Ben daha fazla babama benzerim. Annem yumuşak mizaçlı bir kadındı. İki lafından biri "Oğlum sev ve affet"ti. Ben çok fevri bir adamım. Baba tarafım ağır basıyor. Mesela trafikte sinirlendiğim zaman arabadan inerim. Çekinmem, birimiz hastaneye, öbürümüz karakola! İniyorum da. "Aa Ediz Abi sen misin" diyorlar, sonra arkadaş oluyoruz. Tanınmış olmanın, sevilmiş olmanın böyle bir avantajı var. Belki diyorsundur ki romantik bir adam falan ama mizacım farklıdır.
Bu yıl tam yarım asırdır Berna Hun ile evlisiniz. Hâlâ çok mu âşıksınız, yoksa saadetin bir formülü var mı?
- Var tabii. Karşılıklı saygı ve sevgi. Başka türlü 50 sene geçmez. Zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor. Hep gülistan gitmez. Kavga hiç sevmez, fakat iyi bir tarafı var, gece suratı asık yatıyor, sabah unutmuş oluyor. Benim gibi kindar değil.
Benim bir randevum vardı, Cihangir'de, evde. Bir kız bekliyordum. Kapı çaldı. Baktım pencereden, üç kız. Ben bir beklerken üç gelmiş. İçeri davet ettim, hosteslermiş. Beni hostesler gecesine davet ediyorlar. Ama film arasına gelmişim, Uludağ'da çekimimiz var. "Biriniz numaranızı verin, Haber edeyim" dedim.