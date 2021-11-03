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Haberler Magazin Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin, Acı gibi yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ise hayranlarını korkutmuştu. İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun kardeşi Günay Girik, Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Günay Girik'in açıklamasındaki Türkan Şoray detayı ise dikkat çekti. İşte Fatma Girik'in sağlık durumu...

03.11.2021 18:36 - Son Güncelleme: 04.11.2021 18:01
Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutmuştu.

İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

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Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"
Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek, "Ablam iyileşmeye başladı.

Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi"

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Açıklamasında Türkan Şoray'a teşekkür eden Günay Girik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz"

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