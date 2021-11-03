Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik’in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Açıklamasında Türkan Şoray'a teşekkür eden Günay Girik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz"