Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin, Acı gibi yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ise hayranlarını korkutmuştu. İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun kardeşi Günay Girik, Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Günay Girik'in açıklamasındaki Türkan Şoray detayı ise dikkat çekti. İşte Fatma Girik'in sağlık durumu...
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutmuştu.
İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.
Açıklamasında Türkan Şoray'a teşekkür eden Günay Girik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz"