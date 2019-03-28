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Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar herkesi şok etti! İşte usta isimden çok konuşulacak sözler

Müjde Ar, geçtiğimiz gün nişantaşında görüntülendi. Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar Karakaş, İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. Muhabirlerin 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulunca Ar, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi. Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Yeşilçam'ın birbirinden unutulmaz filmlerinde başrol oyunculuğunu üstlenen Müjde Ar ve diğer toplu taşıma kullanan ünlüler...

28.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 28.03.2019 17:21
Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar'dan çok konuşulacak sözler...

Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Usta oyuncu, toplu taşımayı çok sık kullandığını belirtti. Müjde Ar'ı sokakta görenler ise büyük bir hayranlıkla onu izledi.

Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar'dan çok konuşulacak sözler...

Müjde Ar, İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi.

Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar'dan çok konuşulacak sözler...

"BENİ CEZBEDECEK HERHANGİ BİR YAPIM OLMUYOR"

Dizi ve filmlerden sürekli teklif aldığını söyleyen usta oyuncu, "Şu an herhangi bir sette çalışamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin. Beni cezbedecek herhangi bir yapım olmuyor. Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam" dedi.

Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar'dan çok konuşulacak sözler...

Müjde Ar, Ahu Yağtu gibi birçok ünlü isim, ulaşım için toplu taşıma kullanmayı tercih ediyor.

Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar'dan çok konuşulacak sözler...

İŞTE TOPLU TAŞIMA KULLANAN ÜNLÜLER

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