Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar herkesi şok etti! İşte usta isimden çok konuşulacak sözler
Müjde Ar, geçtiğimiz gün nişantaşında görüntülendi. Yeşilçam'ın işveli güzeli Müjde Ar Karakaş, İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. Muhabirlerin 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulunca Ar, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi. Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Yeşilçam'ın birbirinden unutulmaz filmlerinde başrol oyunculuğunu üstlenen Müjde Ar ve diğer toplu taşıma kullanan ünlüler...
"BENİ CEZBEDECEK HERHANGİ BİR YAPIM OLMUYOR"
Dizi ve filmlerden sürekli teklif aldığını söyleyen usta oyuncu, "Şu an herhangi bir sette çalışamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin. Beni cezbedecek herhangi bir yapım olmuyor. Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam" dedi.