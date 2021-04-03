Yeşilçam'ın güzellikleri dillere destan yıldızları Gülşen Bubikoğlu ve Ajda Pekkan'ın yıllar içindeki değişimi

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzellikleri dillere destan oyuncuları Ajda Pekkan Ve Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Ajda Pekkan başarılarla dolu müzik kariyerine devam ederken Gülşen Bubikoğlu ise daha sakin bir hayat sürüyor. Peki bir dönemi güzellikleriyle kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu ve Ajda Pekkan'ın son halini görmeye hazır mısınız? İşte başta Gülşen Bubikoğlu ve Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi...

03.04.2021 17:30 - Son Güncelleme: 03.04.2021 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





