Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra...

Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Sandra Pestemalciyan, doğal güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da takdir edilen Akın Akınözü, Amerika'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile evliik yolunda emin adımda ilerliyor. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftten Sandra'yı görenler güzelliğini konuşuyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

04.04.2021 09:42 - Son Güncelleme: 04.04.2021 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





