Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra...
Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Sandra Pestemalciyan, doğal güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da takdir edilen Akın Akınözü, Amerika'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile evliik yolunda emin adımda ilerliyor. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftten Sandra'yı görenler güzelliğini konuşuyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
1990 doğumlu Akın Akınözü aslen Ankara'da dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce bilen Akın Akınözü,17 yaşında iken dünyanın diğer ucuna gitmiş ve 6 sene Amerika'da yaşamış... Şimdilerde Hercai dizisinde oyunculuğu ve yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün Amerika'da tanıştığı ve uzun yıllardır aşk yaşadığı güzeller güzeli sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile aşkında evlilik yolunda ilerliyor. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.