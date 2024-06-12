Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! O ünlü isimle akraba çıktı...

Yeşilçam'ın efsanevi güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Birçok unutulmaz filmde rol alan Yeşilçam'ın bu gözde yıldızının, ünlü bir isimle akraba olduğu ortaya çıktı. Gülşen Bubikoğlu'nun akrabalık bağı olduğu bu ünlü isim, duyanları hayrete düşürdü. Sadece Gülşen Bubikoğlu değil, Yeşilçam'ın birçok ünlü isminin aslında birbirleriyle akraba olduğu anlaşıldı. İşte bu akrabalık bağlarıyla şaşırtan ünlüler...