Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın gören bir daha bakıyor 'hala bir içim su' dedirtti!
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören dönüp bir daha bakıyor. 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi Yaprak Özdemiroğlu... Müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızıdır. Ayrıca şarkıcı Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun da üvey ablası...1983 yılında 7'den 70'e herkesin hala izlediği Şekerpare filmi ile hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. İlyas Salman ve Şener Şen ile birlikte rol alan Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören 'hala bir içim su' diyor.
23.01.2022 09:21
- Son Güncelleme: 23.01.2022 09:28
'HALA BİR İÇİM SU'
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın gören bir daha bakıyor
Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının değişimleri...