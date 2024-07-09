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Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın gören bir daha bakıyor: 'Güzelliği hiç solmamış'

Bir dönemin unutulmaz filmi Şekerpare'nin başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Aradan geçen onca yıla rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Özdemiroğlu, "Hala Şekerpare" yorumlarına mazhar oldu. Şekerpare rolüyle gönüllerde taht kuran Yaprak Özdemiroğlu, zamana meydan okuyan güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Özdemiroğlu, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Kimileri "Şekerpare'nin güzelliği hiç solmamış" derken, kimileri de "Zamana meydan okuyor" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 07:38 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:00
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın gören bir daha bakıyor: ’Güzelliği hiç solmamış’ 1

Yaprak Özdemiroğlu'nun bugünlerde nelerle meşgul olduğu ise merak konusu. Ancak bir şey kesin: Şekerpare'nin güzeller güzeli yıldızı, yıllar sonra bile hafızalarda tazeliğini koruyor.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın gören bir daha bakıyor: ’Güzelliği hiç solmamış’ 2

Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu da, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Şekerpare" filminde Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaşarak, "Şekerpare" rolüyle iz bırakan isimlerden biri. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın gören bir daha bakıyor: ’Güzelliği hiç solmamış’ 3

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

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