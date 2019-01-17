Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Tatilden yeni döndüğünü ve İstanbul'a geleli üç gün olduğunu söyleyen Biricik, yeni sezonla ilgili ise, "Şu an netleşen bir proje yok. Senaryolar var elimde onları okuyorum" dedi. Ayrıca oyuncunun doğal, makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.