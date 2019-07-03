Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereli çıktı

Yeşilçam'ın hem gülen hem de güldüren yüzü Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 günü aramızdan ayrıldığında, ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kemal Sunal ölümünün 19.yılında da unutulmadı. Özellikle sosyal medyada anılan Kemal Sunal hakkında en çok merak edilen şeylerden biri nereli olduğu oldu. İşte başta Kemal Sunal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

03.07.2019 10:37 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





