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Haberler Magazin Yeşilçam'ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs'ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko'nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşilçam'ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs'ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko'nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşilçam'ın fettan sarışınıydı! Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından olan Lale Belkıs, geçen yıllarda "Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum" haberleriyle gündem olmuş ve çok konuşulmuştu. Bitmeyen Korku, Ölüm Tarlası, Sezercik, Üç Sevgili gibi yapımlarda rol alan, özellikle Tarkan filminde canlandırdığı Genseriko'nun kızı rolüyle hafızalara kazınan Lale Belkıs, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. İşte Yeşilçam yıldızı Lale Belkıs'ın son hali...

16.03.2022 01:38 - Son Güncelleme: 16.03.2022 01:38
Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşilçam'ın efsane film serilerinden olan Tarkan filminde "Genseriko'nun kızı" rolüyle hafızlara kazınan Lale Belkıs, "Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum" haberleriyle gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

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Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Belkıs, daha sonra katıldığı bir programda hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirterek toplam dört kez kürtaj olduğunu ve sadece 'Ateşböceği Yalçın' olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmişti.

Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşilçam yıldızı şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yeşilçam yıldızının son hali sevenlerini ikiye böldü.

Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncu için 'Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş' yorumunda bulunurken bir kısmı 'Yıllar acımamış' dedi.

Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte başta Lale Belkıs olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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