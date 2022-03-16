Yeşilçam’ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs’ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko’nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Belkıs, daha sonra katıldığı bir programda hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirterek toplam dört kez kürtaj olduğunu ve sadece 'Ateşböceği Yalçın' olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmişti.