Yeşilçam'ın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs'ın son halini görenin ağzı açık kaldı! Genseriko'nun kızı sosyal medyayı ikiye böldü
Yeşilçam'ın fettan sarışınıydı! Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından olan Lale Belkıs, geçen yıllarda "Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum" haberleriyle gündem olmuş ve çok konuşulmuştu. Bitmeyen Korku, Ölüm Tarlası, Sezercik, Üç Sevgili gibi yapımlarda rol alan, özellikle Tarkan filminde canlandırdığı Genseriko'nun kızı rolüyle hafızalara kazınan Lale Belkıs, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. İşte Yeşilçam yıldızı Lale Belkıs'ın son hali...
16.03.2022 01:38 - Son Güncelleme: 16.03.2022 01:38
Yeşilçam'ın efsane film serilerinden olan Tarkan filminde "Genseriko'nun kızı" rolüyle hafızlara kazınan Lale Belkıs, "Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum" haberleriyle gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.