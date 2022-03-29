Yeşilçam’ın erotik yıldızıydı Arzu Okay! Kızı paylaştı Arzu Okay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı: "Hala çok güzelsiniz"

Zeki Müren'den Ayhan Işık'a, Sadri Alışık'tan Kadir İnanır'a birçok ünlüyle rol alan oyuncunun adının yalnızca erotik filmlerle anılmasına dair Okay'ın açıklaması bir süre önce gündem olmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Okay hayatı kitap olduğunda gündem oldu. Arzu Okay kitapla ilgili konuşurken "Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor" yorumuna şu yanıtı vermişti: