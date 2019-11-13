GaleriMagazin

Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam pek çok yıldızın, Türkiye'nin hafızasında yer edinmesini sağladı. Pek çoğu sinemadan elini eteğini çekse de hepsi hala akıllarda... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu da şimdi hayatını ABD'de torununa bakarak geçiriyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.

13.11.2019 19:56 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldız epeydir kameraların uzağında.

Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

YEŞİLÇAM YILDIZLARININ DEĞİŞİMLERİ

Özellikle Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in son hali şaşırtıyor. Aydan Şener zamanı dondurmuş gibi.

Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Aydan Şener

Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor
Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Hayranları bile tanıyamıyor...
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Hayranları bile tanıyamıyor...