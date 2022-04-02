Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Günler sonra ilk kez paylaştı yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu'nun son haline bakın! Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam dünyasına adım atan Gülşen Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan. Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Uzun süredir Instagram hesabında karakalem çalışmalarını yayınlayan Bubikoğlu, günler sonra kural bozdu ve son halini yayınladı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun göreni hayran bırakan son hali...
02.04.2022 00:34 - Son Güncelleme: 02.04.2022 00:34
Yaban filmiyle Yeşilçam dünyasına 'merhaba' diyen ve ardından rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.
Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.