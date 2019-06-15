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Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Yeşilçam'ın emektar ismlerinden Ergün Uçucu hayatını kaybetti. Uçucu'nun ölüm haberini oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurdu. Ergün Uçucu'nun ölüm haberinin ardından Ergün Uçucu kimdir, neden öldü gibi soruların yanıtları aranıyor.

15.06.2019 13:49 - Son Güncelleme: 15.06.2019 13:53
Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Son olarak Türk sinemasının emektar ismi Ergün Uçucu vefat etti. Uçucu'nun ölüm haberini oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'a damga vuran ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurarak, "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda..." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

ERGÜN UÇUCU KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur. Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde, filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynamıştır. Susam Sokağı adlı çocuk programındaki kurabiye canavarını yıllarca seslendirmiştir.

Ergün Uçucu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda da görev yapmıştır. İlginç ses rengi ile onu tanımayan yoktur.

2011 yılında, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı'nca Cüneyt Gökçer anısına ilk kez verilen "75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri" kapsamında Erkek Oyuncu Onur Ödülü'ne Ergün Uçucu uygun görüldü.

Televizyonda "Uykudan Önce" çocuk programını sunmuştur daha sonra Adile Naşit devam etmiştir.

Tiyatrocu olan Canberk Uçucu (d.1969) adında bir oğlu vardır

Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

2019 YILINDA KAYBETTİKLERİMİZ

Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Kolçak, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 92 yaşındaki usta oyuncu saat 17 gibi yaşamını yitirdi. Acı haberi Onur Akay sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yeşilçam'ın emektar ismi Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

Kolçak'ın vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören efsane oyuncumuz Eşref Kolçak'ı, saat 17:00'da kaybettik. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

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