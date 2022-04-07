Yeşilçam’ın efsanesi Kemal Sunal'ın kızını canlandırmıştı... Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki! Duyan gören şaşıp kaldı
Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 22 yıl önce kaybettiği hayat arkadaşını takipçilerine anlatan Gül Sunal, Yeşilçam yıldızının hiç bilinmeyen anılarını anlattı. Bunun üzerine Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal bir kez daha gündeme geldi. Yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sunal'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılırken çok farklı detaylar da ortaya çıktı. Sunal'ın Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncuların da yer aldığı Şendul Şaban dizisinde kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaşkına döndü. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu 1985 yapımı Şendul Şaban'ın çocuk yıldızı bakın kimmiş...
EŞİ KEMAL SUNAL'I ANLATTI!
Hayat verdiği karakterlerle de öne çıkan Kemal Sunal, hakkında cimri olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti. Gül Sunal, 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili iddiaya açıklık getirdi. 'Cimrilik' tanımının kişiden kişiye değişebileceğini belirten Gül Sunal, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda, "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" ifadelerini kullandı.
"BOŞ ÇEK İMZALARDI"
Alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı. "Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum" diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak?' diye sormuştu" şeklinde konuştu. Eşinin bundan çok keyif aldığını dile getiren Gül Sunal, "Alışveriş dönüşü Kemal bize 'Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin' derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik" dedi.
"BİR DAHA BANA CİMRİ DİYECEK MİSİN?"
En çok ailece birlikte vakit geçirdikleri zamanları özlediğini ifade eden Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen 'cimrilik' diyaloğunu da şu sözlerle anlattı: "Kemal'in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş adamları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve "Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz" demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona; "Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün" demiş."
Gece sonu ünlü yönetmenin gelen her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine yönetmenin yanına giden Kemal Sunal'ın, "Bir daha bana cimri diyecek misin?" sorusuna, "Katiyen" cevabını aldığını söyledi.
"BUGÜNE KADAR KİMSENİN HABERİ OLMAMIŞTI"
Eşi Kemal Sunal'ın köftecide yaşadığı bir olayı anlatan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Saygılar Bizden adlı diziyi çekerken; Umur Bugay, Zeki Ökten'le köfte yemeye gidiyorlar, set Sultanahmet'te olduğu için. Kadroda yaşlı bir amcamız var. Adını söylemek istemiyorum şimdi. 'Beni de götürsene Kemal' diyor. Kemal de 'Yok kardeşim, biz üç kişi gidiyoruz, ne çekeceğimizi konuşuyoruz. Bugüne kadar çektiklerimiz için fikir alışverişi yapıyoruz' yanıtını veriyor. Tabi adam sinir oluyor, Kemal'in adını çıkarıyor, 'Bu adam cimri' diyerek. Bu Kemal'in kulağına gidiyor. Bir gün amcaya 'Seni de götüreceğim' diyor. Abi de 'Yanımıza birkaç kişi daha alalım' diyor. Bunu kabul eden Kemal de 'Yalnız bir şartla. Orası çok pahalı bir yer. Eğer hesap bin liranın altında gelirse sen ödersin, üstünde gelirse ben öderim' diyor.
Bunu kabul eden abi, tüm set ekibini de çağırıyor. Amacı hesap çok gelsin ve Kemal ödesin. Yemek sonunda hesap geliyor 960 lira. Bu ödüyor tabi parayı ama bozuluyor. Sonra kadro gidiyor, yine Zeki, Umur ve Kemal kalıyor. Az sonra garson geliyor, Kemal'e faturanın üstünü getiriyor. Meğer Kemal, restoranın sahibiyle konuşup, iddiadan bahsetmiş 'Böyle bir hesap getirin sonrasında kalanı ben ödeyeceğim' diye. Hakikaten de iki bin liranın üzerinde hesap gelmiş. Ama bundan bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadı."