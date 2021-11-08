Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın yıllar öncesinden paylaştı! İlk beğeni Türkan Şoray’dan geldi o pozun ardından bakın ne merak edildi

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ!

Cüneyt Arkın, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "Hani böyle bisikletle çok hızlı giderken kulağında da rüzgarın uğultusunu duyarsın ya işte o zaman gerçekten çok mutlu hissedersin kendini tıpkı yeni bisikleti olmuş bir çocuk gibi… Erzincan 1998" notuyla yayınlayarak sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.