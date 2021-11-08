Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın yıllar öncesinden paylaştı! İlk beğeni Türkan Şoray’dan geldi o pozun ardından bakın ne merak edildi
300'den fazla filmde rol alan ve Malkoçoğlu, Kara Murat, Köroğlu karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırak Arkın, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1998 yılına ait bir fotoğrafını ilk kez Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Arkın, sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı estirdi. Arkın'a ilk beğeni ise "Gözler göz değil gözistandı" dediği Türkan Şoray'dan geldi. Öte yandan takipçilerini yıllar öncesine götüren Arkın'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
08.11.2021 22:44
- Son Güncelleme: 08.11.2021 22:47
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam yıldızı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla ise gündem oldu.
NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ!
Cüneyt Arkın, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "Hani böyle bisikletle çok hızlı giderken kulağında da rüzgarın uğultusunu duyarsın ya işte o zaman gerçekten çok mutlu hissedersin kendini tıpkı yeni bisikleti olmuş bir çocuk gibi… Erzincan 1998" notuyla yayınlayarak sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.
İLK BEĞENİ TÜRKAN ŞORAY'DAN!
Usta oyuncuya ilk beğeni ise Gözler göz değil gözistandı" dediği Türkan Şoray'dan geldi. Türkan Şoray'ın yanı sıra binlerce sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek fotoğrafı beğeni yağmurun tuttu.