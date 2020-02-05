Yeşilçam'ın efsanelerinden biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de kızıyla bakın ne yapıyor!
Yeşilçam'ın en güzel yüzlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu ortay çıktı. Uzun süredir ortalıkta görülmeyen ünlü yıldız ABD'de görüntülendi. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kurmuştu. Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte kimseye haber vermeden, yalnızca bir kaç aile dostu huzurunda Kemal Utku'nun evinde evlenmişti. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...
05.02.2020 17:25
- Son Güncelleme: 05.02.2020 17:25
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.
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