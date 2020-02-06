Efsane dizi Kurtlar Vadisi'den kimsenin görmediği fotoğraflar
Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu.
06.02.2020 09:34
- Son Güncelleme: 18.02.2020 17:09
Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler
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