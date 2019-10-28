Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako'da Kemal Sunal'ın partneri Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden biri olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçmiş, oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı. Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü....

28.10.2019 12:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





