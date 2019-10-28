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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako'da Kemal Sunal'ın partneri Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden biri olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçmiş, oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı. Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü....

28.10.2019 12:46 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Kemal Sunal'la birlikte oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden olan Meral Zeren, Salako filmindeki Emine rolüyle unutulmazlar arasına girmişti. Günümüzde hala hatırlanan Meral Zeren'in Yeşilçam'daki görüntüsünden çok uzakta olması hayranlarını üzdü.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'da 'Emine' karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle görenleri şoke etti!

Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü.

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