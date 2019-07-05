Yeşilçam'ın efsanesi Arap Celal kimdir bakın nereli çıktı oldukça şaşıracaksınız

1943 ile 1993 seneleri arası sanat camiasında adından söz ettirdi. Bir dönem foto romanlarda da boy gösterdi. Son senelerinde Behçet Nacar'ın Beyoğlu'nda yer alan film-fotoroman çekim dairesinin bakıcılığını üstlendi. Kendini Yeşilçam tarihine sevilen ve sayılan bir oyuncu olarak adını yazdırdı. Hayatı maddi sıkıntılar içerisinde geçti. 29 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da vefat etti.