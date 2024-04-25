Yeşilçam'ın Battal Gazi'sinin gerçek adı bambaşka çıktı... Yıllarca Cüneyt Arkın olarak tanımışız!

Cüneyt Arkın, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Gerçek adı "Fahrettin Cüreklibatur" olan bu büyük sanatçı, "Cüneyt Arkın" adıyla Yeşilçam'da altın harflerle adını yazdırmıştır. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat gibi unutulmaz karakterleri canlandırarak halkın gönlünde taht kurdu. 1927 İzmit doğumlu olan Cüneyt Arkın, aslında tıp eğitimi almış bir doktordur. Sinemaya adım atmadan önce bir süre doktorluk yapmış olan Arkın, sanat ve oyunculuk tutkusuyla meslek değiştirerek Türk sinemasının en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, Yeşilçam'da Malkoçoğlu olarak gönülleri fethetmişti.
Kuşkuşuz en başta, Dünyayı Kurtaran Adam, Battal Gazi Destanı, Kara Murat Fatih'in Fermanı gibi filmler olmak üzere rol aldığı her yapımda adından sıkça söz ettirmeyi başaran Cüneyt Arkın 28 Haziran 2022 yılında aramızdan ayrıldı.
Unutulmaz eserlerde rol alan Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen bir gerçek duyanları şoke etti.