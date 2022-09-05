Yeşilçam efsanesi Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı! Gören 'yıllar onu teğet geçmiş' dedi

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören dönüp bir daha bakıyor. 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi Yaprak Özdemiroğlu... Müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızıdır. Ayrıca şarkıcı Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun da üvey ablası...1983 yılında 7'den 70'e herkesin hala izlediği Şekerpare filmi ile hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. İlyas Salman ve Şener Şen ile birlikte rol alan Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören 'hala bir içim su' diyor. İşte son hali...