Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti, yok böyle değişim

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebronja'dır. Annesi Cana ve babası Müsliya 'nın üçüncü çocuğuydu. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balkanlardan Türkiye'ye göç etti. 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte neredeyse 20 yıl aşk yaşamıştır. Hanif'e kanser teşhisi konmasından ve kısa bir süre sonra ölmesiyle ilişkileri de sona ermiştir.