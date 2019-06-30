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Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e Adile Naşit'ten Kartal Tibet'e kadar bir çok usta ismin filmlerindeki hatalar pes dedirtti. Özellikle Kemal Sunal'ın oynadığı 1977 yapımı Sakar Şakir filmindeki kamera hataları herkesi hayrete düşürdü. Ortaya çıkan çekim hataları hem güldürdü, hem de "yok artık" dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran o hatalar.

30.06.2019 11:12 - Son Güncelleme: 30.06.2019 11:13
Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e Adile Naşit'ten Kartal Tibet'e kadar bir çok usta ismin filmlerindeki hatalar pes dedirtti. Yeşilçam'a damga vuran filmlerin kamera hataları herkesi hayrete düşürdü. Ortaya çıkan çekim hataları hem güldürdü, hem de "yok artık" dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran o hatalar.

Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

İşte o sahne...

Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...
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