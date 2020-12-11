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Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle damga vuran Ünal Gürel bakın nereliymiş! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı...

Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. Usta oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardrop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...

11.12.2020 17:46 - Son Güncelleme: 11.12.2020 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





