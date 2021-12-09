Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'a benzetilmişti! Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile adını duyuran ünlü oyuncu Özge Yağız, bir dönem Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray'a benzetilerek gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Art arda paylaşımlarda bulunan Yağız, ilk olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yağız, daha sonra ise ayna karşısında çektiği selfieyi yayınladı. Paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha büyüledi. İşte Özge Yağız'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımları...
09.12.2021 01:46
- Son Güncelleme: 09.12.2021 01:46
Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle tanınan Özge Yağız, bir dönem Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray'a benzetilerek gündeme gelmişti.