Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'a benzetilmişti! Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile adını duyuran ünlü oyuncu Özge Yağız, bir dönem Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray'a benzetilerek gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Art arda paylaşımlarda bulunan Yağız, ilk olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yağız, daha sonra ise ayna karşısında çektiği selfieyi yayınladı. Paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha büyüledi. İşte Özge Yağız'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımları...

09.12.2021 01:46 - Son Güncelleme: 09.12.2021 01:46
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle tanınan Özge Yağız, bir dönem Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray'a benzetilerek gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Ünlü oyuncu şimdi ise 2.7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yağız, ilk olarak spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise ayna karşısında çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’a benzetilmişti! Özge Yağız spor paylaşımıyla dikkat çekti ayna pozu sosyal medyayı yakıp geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımlar, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

SON DAKİKA