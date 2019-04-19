Yeşilçam'ın cilveli yıldızıydı! Müjde Ar'dan şok sözler!
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Müjde Ar, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. 44 yıl önce çekilen 'Aşk-ı Memnu'yla yıldızı parlayan 64 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar, oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo' gibi unutulmaz Yeşilçam filmleriyle tanıdığımız Müjde Ar'ın sözleri hayranlarını bir hayli üzdü. İşte Müjde Ar gibi oyunculuğu bırakan ünlü isimler!
19.04.2019 16:46
- Son Güncelleme: 19.04.2019 17:14
Yeşilçam'ın cilveli oyuncusu Müjde Ar, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sinema oyuncusu Müjde Ar, basın mensuplarının sorularını cevaplarken, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. 64 yaşındaki Müjde Ar'ın bu kararı hayranlarını bir hayli üzdü. İşte Müjde Ar gibi oyunculuğunu bırakan diğer ünlü isimler...
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