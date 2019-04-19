Yeşilçam'ın cilveli yıldızıydı! Müjde Ar'dan şok sözler!

Yeşilçam'ın cilveli oyuncusu Müjde Ar, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sinema oyuncusu Müjde Ar, basın mensuplarının sorularını cevaplarken, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. 64 yaşındaki Müjde Ar'ın bu kararı hayranlarını bir hayli üzdü. İşte Müjde Ar gibi oyunculuğunu bırakan diğer ünlü isimler...